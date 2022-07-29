«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры с Фабианом Руисом

«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры с окружением полузащитника «Наполи» Фабианом Руисом.

Центральная полузащита — это зона, которую главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет усилить этим летом. Ранее «МЮ» вел переговоры с «Барселоной» по поводу Френки де Йонга, но ситуация с голландским полузащитником до сих пор остается слишком запутанной.

Англичане, тем временем, обратили внимание на Руиса, сообщает Calcio Napoli 24. Согласно источнику, игрок хочет покинуть итальянский клуб и не собирается продлевать с ним контракт.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 32 матча, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.