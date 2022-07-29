Гвардиола прокомментировал трансфер Кукурельи

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возможный переход Марка Кукурельи из «Брайтона».

«Новый левый защитник? Если получится – хорошо, если нет – будем играть теми, кто есть. На левом фланге могут сыграть Канселу, Аке. Я никогда не жалуюсь на состав, который у меня есть», - сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что после ухода Александра Зинченко «Манчестер Сити» заинтересовался Кукурельей, но «Брайтон» установил цену, которая показалась «Сити» завышенной.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 35 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.