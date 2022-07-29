Роналду согласился на переход в лиссабонский «Спортинг»

Звездный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду положительно отреагировал на возможность продолжения карьеры в португальском «Спортинге».

Сейчас агент футболиста пытается убедить руководство и тренерский штаб португальского клуба в выгодах этого трансфера, сообщает La Repubblica.

Ранее, Роналду отказался выступать за «Манчестер Юнайтед», мотивируя это тем, что англичане не будут играть в Лиге чемпионов.

Среди возможных претендентов на переход португальца назывались «Челси», «Бавария», мадридский «Атлетико».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 30 матчей, забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи.