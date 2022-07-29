«Челси» достиг согласия в условиях личного контракта с Уэсли Фофана

«Челси» успешно завершил переговоры с защитником «Лестера» Уэсли Фофана.

Лондонский клуб обратил внимание на футболиста после того, как сорвался переход Жюля Кунде из «Севильи». Игрок и клуб договорились по условиям личного контракта, сообщают британские СМИ.

Однако, препятствием к трансферу может стать руководство «Лестера», которое не собирается отпускать футболиста. Тем не менее, называется сумма, которая может изменить решение боссов «Лестера» - 85 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до 2027 года.

В прошедшем сезоне Фофана, недавно восстановившийся от травмы, провел в АПЛ 7 матчей.