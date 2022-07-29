Роналду рассказал, когда сыграет за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в ближайшие дни примет участие в предсезонном поединке команды.

37-летний футболист не попал в заявку на матч против мадридского «Атлетико», который состоится 30 июля, однако появится на поле уже на следующий день в игре против другого мадридского коллектива – «Райо Вальекано». Об этом сообщил сам Роналду посредством социальных сетей.

Напомним, что португалец пропустил часть предсезонной подготовки по личным причинам, а также попросил руководство «Манчестер Юнайтед» отпустить его в другой клуб до закрытия летнего трансферного окна.