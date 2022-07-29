Холгейт может продолжить карьеру в «Вест Хэме»

Защитник «Эвертона» Мейсон Холгейт попал в сферу интересов «Вест Хэма».

Защитник перешел в «Эвертон» из «Барнсли» семь лет назад и постепенно дорос до основного игрока уровня клуба Премьер-лиги. Контракт Холгейта истекает только через три года, однако, как сообщает 90min, «Эвертон» отпустит футболиста, если поступит заманчивое предложение.

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес ищет игрока, способного укрепить центр обороны, и Холгейт является одним из кандидатов на эту позицию.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 25 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.