Полузащитник лондонского «Арсенала» Николя Пепе готов перейти в «Ньюкасл».

«Арсенал» подписал Пепе за рекордные для клуба 86 миллионов евро из «Лилля» в 2019 году, но футболист так и не смог стать твердым игроком основы. Контракт игрока заканчивается через два года, а наставник «канониров» Микель Артета выставил полузащитника на трансфер.

Как сообщает источник в Англии, Пепе готов присоединиться к «Ньюкаслу». После неудачи с переходом Муссы Диаби из леверкузенского «Байера», «сороки» рассматривают Пепе, как недорогую замену игроку из немецкого клуба.

В прошедшем сезоне Пепе провел в АПЛ 20 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.