«Милан» интересуется Байи

«Милан» присоединился к «Роме» в борьбе за защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи.

Байи перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Вильярреала» в 2016 году, но в последнее время выпал из обоймы игроков основного состава. Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг не рассчитывает на игрока в новом сезоне.

Чемпионы Серии А также ищут центрального защитника, и Байи является одним из кандидатов на эту роль, сообщает The Athletic. Игрок может быть доступен всего за 12 миллионов евро. Конкурентом «Милана» в гонке за защитника является «Рома», чей наставник Жозе Моуринью работал вместе с Байи в бытность тренера «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ только 4 матча.