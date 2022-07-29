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​Роналду не попал в состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Атлетико»

29 Июля 2022 • 18:47 Комментировать (1)

Эрик тен Хаг взял с собой в Осло 21 футболиста. В норвежской столице в субботу «Манчестер Юнайтед» проведёт товарищеский поединок против «Атлетико». В опубликованном на официальном сайте «красных дьяволов» списке игроков, которые идут на игру, нет звёздного Криштиану Роналду. «МЮ» в пресс-релизе никак не объясняет этот факт, хотя очевидно, что португалец ещё не набрал форму – он приехал в расположение клуба только три дня назад.

В списке вызванных игроков «МЮ» можно отметить летних новичков – Кристиана Эриксена и Лисандро Мартинеса. Они могут дебютировать за клуб.

В субботу «МЮ» сыграет в Осло против «Атлетико», а в воскресенье – на родном «Олд Траффорд» против «Райо Вальекано». Составы на матчи были разработаны так, чтобы футболисты получили достаточно игрового времени, о чём говорится на сайте «красных дьяволов».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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