​Роналду не попал в состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Атлетико»

Эрик тен Хаг взял с собой в Осло 21 футболиста. В норвежской столице в субботу «Манчестер Юнайтед» проведёт товарищеский поединок против «Атлетико». В опубликованном на официальном сайте «красных дьяволов» списке игроков, которые идут на игру, нет звёздного Криштиану Роналду. «МЮ» в пресс-релизе никак не объясняет этот факт, хотя очевидно, что португалец ещё не набрал форму – он приехал в расположение клуба только три дня назад.

В списке вызванных игроков «МЮ» можно отметить летних новичков – Кристиана Эриксена и Лисандро Мартинеса. Они могут дебютировать за клуб.

В субботу «МЮ» сыграет в Осло против «Атлетико», а в воскресенье – на родном «Олд Траффорд» против «Райо Вальекано». Составы на матчи были разработаны так, чтобы футболисты получили достаточно игрового времени, о чём говорится на сайте «красных дьяволов».