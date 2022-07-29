«Зальцбург» требует у «МЮ» 60 миллионов евро за Шешко

«Зальцбург» озвучил «Манчестер Юнайтед» цену за своего нападающего Беньямина Шешко. По информации от журналиста Джеймса Дакерса, австрийский клуб требует у «красных дьяволов» 60 миллионов евро за трансфер словенца.

В то же время «Манчестер Юнайтед» собирался предложить за футболиста сумму гораздо меньше, но сейчас в клубе сомневаются в целесообразности трансфера из-за запрашиваемой суммы.

Напомним, что Шешко очень интересен главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу. Тем не менее, клуб уже намерен обратить внимание на альтернативные варианты. В это трансферное окно руководство хочет подписать двух форвардов.