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«Зальцбург» требует у «МЮ» 60 миллионов евро за Шешко

29 Июля 2022 • 15:45 Комментировать

«Зальцбург» озвучил «Манчестер Юнайтед» цену за своего нападающего Беньямина Шешко. По информации от журналиста Джеймса Дакерса, австрийский клуб требует у «красных дьяволов» 60 миллионов евро за трансфер словенца.

В то же время «Манчестер Юнайтед» собирался предложить за футболиста сумму гораздо меньше, но сейчас в клубе сомневаются в целесообразности трансфера из-за запрашиваемой суммы.

Напомним, что Шешко очень интересен главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу. Тем не менее, клуб уже намерен обратить внимание на альтернативные варианты. В это трансферное окно руководство хочет подписать двух форвардов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зальцбург Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022 Беньямин Шешко
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