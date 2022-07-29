​Конте высказался о своих отношениях с Моуринью перед очным матчем их команд

Антонио Конте ранее имел проблемы в отношениях с Жозе Моуринью. В субботу тренеры пересекутся в товарищеском матче их нынешних клубов - английского «Тоттенхэма» и итальянской «Ромы». По словам Конте, ждать развития его конфликта с Моуринью не следует.

«Сейчас в наших отношениях с Моуринью имеется взаимное уважение. История футбола показала, какие мы есть. В прошлом и у него, и у меня были проблемы и с другими тренерами. Но мы уважаем друг друга. Завтра мы нормально поприветствуем друг друга», - слова Конте приводит giallorossi.net.

Матч «Тоттенхэм» - «Рома» стартует 30 июля в 21:15 по московскому времени.