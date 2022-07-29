​Роналду не сыграет с «Атлетико» - известна причина

В пятницу «Манчестер Юнайтед» отправится в Осло для проведения товарищеского матча против «Атлетико». Криштиану Роналду не полетит с командой. Как сообщает The Telegraph, связано это с тем, что в настоящий момент португалец уступает своим одноклубникам в плане физической формы.

Как известно, Криштиану Роналду не участвовал в части предсезонки «Манчестер Юнайтед» в Таиланде и Австралии. Португалец приехал в расположение «красных дьяволов» только во вторник.

На следующий день после матча с «Атлетико» «МЮ» сыграет против «Райо Вальекано» на «Олд Траффорд». Роналду имеет шансы выйти на поле, поскольку Эрик тен Хаг в этой игре наверняка будет проверять резервистов и молодёжь.