​Фарерский клуб готов купить Роналду за 20 овец

Пресс-служба «Клаксвика» – клуба с Фарерских островов – пошутила насчёт трансфера Криштиану Роналду. В последний месяц в прессе много говорится о желании звёздного португальского форварда покинуть «Манчестер Юнайтед».

«Мы предложили за Роналду 20 наших лучших овец. Ждём ответ от «Манчестер Юнайтед», - говорится в сообщении «Клаксвика» в социальных сетях.

«Клаксвик» в настоящий момент выступает в Лиге конференций. После прохода «Сутьески» команда готовится к двухматчевой дуэли с «Балкани» в третьем раунде квалификации.

Напомним, что действующий контракт связывает Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» ещё на сезон.