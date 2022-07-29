Трансферный запрос Кукурельи не повлияет на требования «Брайтона»

Трансферный запрос защитника «Брайтона» Марка Кукурельи не повлияет на ценник игрока, который по-прежнему будет составлять 60 миллионов евро. Об этом сообщает City Xtra.

Напомним, что «Манчестер Сити» не готов платить требуемые деньги за трансфер Кукурельи, хотя совсем недавно «горожане» продали лондонскому «Арсеналу» Александра Зинченко за 35 миллионов евро.

Альтернативным вариантом в случае срыва трансфера Кукурельи является Борна Соса из немецкого «Штуттгарта», которым ранее также интересовался лондонский «Челси».

Кукурелья оказался в «Брайтоне» прошлым летом, когда перешёл из испанского «Хетафе».