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Павар готов перейти в лондонский клуб

29 Июля 2022 • 14:21 Комментировать

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар открыт к переходу в лондонский «Челси». По информации от журналиста Кристиана Фалька, француз больше всего хотел бы присоединиться к «пенсионерам».

Павар не входит в планы мюнхенской «Баварии» после трансфера Маттайса де Лихта за 80 миллионов евро. Руководство клуба уже дало понять французу, что ему следует начать искать новую команду.

Павар при этом не является основной целью «Челси», но лондонский клуб будет готов вернуться к кандидатуре француза, если другие варианты сорвуться. Сообщается, что «Бавария» отпустит Бенжамена за 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Бенжамен Павар Трансферы футбола - лето 2022
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