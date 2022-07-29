Роналду отреагировал на баннер болельщиков «Атлетико» «КР7 здесь не рады»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в социальных сетях отреагировал на баннер болельщиков мадридского «Атлетико» «КР7 здесь не рады», который появился в товарищеском матче «матрасников» против «Нумансии».

Под постом с баннером в социальных сетях португалец отправил 4 смеющихся эмодзи. Напомним, что Роналду в своё время забил в ворота мадридского «Атлетико» 25 голов во всех турнирах. Больше португалец забивал только против «Севильи».

Ранее Роналду сообщил руководству «Манчестер Юнайтед» о своём желании покинуть команду. Мадридский «Атлетико» до сих пор является для португальца одним из вариантов.