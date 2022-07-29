«Манчестер Сити» не отпустит Аке

«Манчестер Сити» на намерен отпускать своего защитника Натана Аке, которым интересуется лондонский «Челси». По информации от журналиста Фабрицио Романо, в стане горожан считают, что клубу уже не удастся найти нидерландцу достойную замену, так как единственный вариант в лице Жюля Кунде решил перейти в каталонскую «Барселону».

Также главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценивает Аке, который способен закрыть сразу несколько позиций. Именно поэтому наставник не горит желанием расставаться с нидерландцем.

Напомним, Аке присоединился к «Манчестер Сити» летом 2020 года и с тех пор выиграл с клубом два чемпионских титула АПЛ.