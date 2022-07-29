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Роналду раскритиковал СМИ за ложные слухи об уходе из «МЮ»

29 Июля 2022 • 13:44 Комментировать (3)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал новости о своём возможном уходе из клуба. В социальных сетях под постом про свой уход из «Олд Траффорд» футболист написал: «Медиа не смогут зарабатывать, если каждый день не будут писать обо мне. Продолжайте, может, однажды вы опубликуете одну правдивую новость».

Напомним, что Роналду уже несколько недель не тренируется с «Манчестер Юнайтед» и пропустил предсезонные сборы команды. По слухам, португалец настаивает на своём уходе из «Олд Траффорд». Игрок хочет выступать в Лиге чемпионов, поэтому намерен найти себе новую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
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