Роналду раскритиковал СМИ за ложные слухи об уходе из «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал новости о своём возможном уходе из клуба. В социальных сетях под постом про свой уход из «Олд Траффорд» футболист написал: «Медиа не смогут зарабатывать, если каждый день не будут писать обо мне. Продолжайте, может, однажды вы опубликуете одну правдивую новость».

Напомним, что Роналду уже несколько недель не тренируется с «Манчестер Юнайтед» и пропустил предсезонные сборы команды. По слухам, португалец настаивает на своём уходе из «Олд Траффорд». Игрок хочет выступать в Лиге чемпионов, поэтому намерен найти себе новую команду.