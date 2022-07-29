Карраско – ещё один кандидат на место вингера в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Карраско попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг продолжает искать футболиста, способного усилить игру команды на фланге атаки. После того, как «Аякс» потребовал за трансфер Антони около 100 миллионов евро, англичане начали рассматривать другие варианты.

Одним из них является бельгийский полузащитник Карраско, сообщает Fichajes. В контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 34 матча, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.