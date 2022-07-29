Агбонлахор: «Роналду без проблем перешёл бы в «Ливерпуль»

Бывший игрок «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор считает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перешёл бы в «Ливерпуль», будь у него этим летом такая возможность.

«Я почти уверен, что будь у Роналду такая возможность, он без проблем перешёл бы в «Ливерпуль». Этот клуб является конкурентом «Манчестер Юнайтед», но вряд ли Криштиану это волнует», – цитирует Агбонлахора Talksport.

Напомним, что Роналду дал понять руководству «Манчестер Юнайтед», что этим летом хочет покинуть клуб и присоединиться к команде, которая выступает в Лиге чемпионов. Португалец хочет побороться за свой шестой трофей турнира.