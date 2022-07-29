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Гари Невилл: «Барса» позорит свое великое имя!»

29 Июля 2022 • 11:53 Комментировать

Британский футбольный телеэксперт Гари Невилл вылил очередную порцию критики на поведение «Барселоны» в отношении полузащитника Френки де Йонга.

Когда один из журналистов намекнул экперту, что его недовольство «Барсой» вызвано лишь тем, что де Йонг не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед», Невилл ответил гневной тирадой в соцсетях.

«На самом деле меня не волнует, подпишет он контракт с «Юнайтед» или нет! Однако это высветило ситуацию, которая меня всегда задевала, когда работодатели выводят игроков из себя и не платят им их причитающиеся деньги! «Барса» позорит свое великое имя!» - написал Невилл.

Ранее он посоветовал де Йонгу обратиться в суд на каталонский клуб.

Ситуация с полузащитником «Барселоны» остается неясной – клуб задолжал игроку существенную сумму, пытается его продать и одновременно добивается снижения его заработной платы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Гари Невилл Френки де Йонг
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