«Реал» присматривается к трансферу Броя

Нападающий «Челси» Армандо Броя может стать игроком мадридского «Реала».

Руководство «Реала» готова вступить в переговоры по Броя, если испанский клуб лишиться в летнее межсезонье нескольких игроков линии атаки – речь идет о Марко Асенсио и Дани Себальосе, сообщает AS.

Будущее Броя в «Челси» пока остается неясным. Футболист провел прошлый сезон в аренде в «Саутгемптоне». Затем вернулся в Лондон, но до сих пор не может считать себя игроком стартового состава.

«Реал», в свою очередь, будет вынужден искать нового нападающего, если клуб останется без дублеров Карима Бензема.

В прошедшем сезоне Броя провел в АПЛ 32 матча, в которых забил 6 голов.