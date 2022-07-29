Триппьер – о Симеоне: «Я бы хотел увидеть его в Премьер-лиге»

Бывший защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер, ныне выступающий за «Ньюкасл», рассказал о своем отношении к наставнику испанского клуба Диего Симеоне.

«Работать с Симеоне – это что-то невероятное. Он знал, как я играю. Он изменил мою игру в обороне. Я многому у него научился», - сказал Триппьер в интервью Daily Mirror.

Футболист добавил, что хотел бы, чтобы Симеоне однажды получил предложение из АПЛ.

«Если он не мог донести свою точку зрения, он начинал волноваться, расстраиваться. Сможет ли он когда-нибудь управиться в Англии? Я бы хотел увидеть его в Премьер-лиге», - сказал Триппьер.

Триппьер выступал в «Атлетико» два с половиной сезона, сыграв в 68 матчах, в которых сделал 10 голевых передач. Вместе с командой он в 2021 году стал чемпионом Испании.