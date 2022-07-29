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«Арсенал» интересуется ценой Боуэна

29 Июля 2022 • 10:42 Комментировать

Лондонский «Арсенал» сделал запрос «Вест Хэму» в отношении полузащитника Джаррода Боуэна.

Команда Микеля Артеты продолжает летнюю трансферную кампанию. Лондонцы уже потратили более 100 миллионов евро на приобретение новых футболистов. Еще одним новобранцем может стать полузащитник «Вест Хэма» Боуэн, сообщает Football.london.

Артета ищет футболиста, способного укрепить атакующие порядки команды. Ранее «Арсенал» был связан с трансфером Коди Гакпо из ПСВ.

Контракт Боуэна с «молотками» рассчитан до 2025 года, и клуб вряд ли легко согласится отпустить полузащитника.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 36 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Джаррод Боуэн Трансферы футбола - лето 2022
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