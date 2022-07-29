Триппьер признался, что зимой мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер сообщил, что в зимнее трансферное окно вел переговоры с «Манчестер Юнайтед».

Тогда защитник выступал за мадридский «Атлетико». После того, как в «Ньюкасле» сменились хозяева, и в английский клуб начали поступать финансовые вливания, Триппьер перебрался в стан «сорок». Но игрок мог оказать и футболистом «Манчестер Юнайтед».

«Предложения от «Юнайтед» были. Мы с Диего Симеоне договорились, что, если представится возможность, я могу уйти», - сказал Триппьер, который в итоге выбрал переход в команду Эдди Хау.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 6 матчей, в которых забил 2 гола.