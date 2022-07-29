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«Барселона» - лидер по тратам на трансферы в летнее межсезонье

29 Июля 2022 • 09:59 Комментировать

«Барселона» занимает первую строчку в списке самых клубов, больше всех потративших на приобретение новых игроков в текущее летнее межсезонье.

Несмотря на финансовые проблемы, каталонский клуб раскошелился за два летних месяца около 160 миллионов евро без учета бонусов – больше любого клуба АПЛ. При этом долги клуба составляют 1,3 миллиарда евро.

На втором месте после «Барселоны» находится мюнхенская «Бавария», которая потратила 127,5 миллионов евро, более половины из которых — на Маттайса де Лихта. Из неанглийских клубов в десятку попали «ПСЖ» и «Ювентус». Из клубов АПЛ – «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Вест Хэм».

Мадридский «Реал» находится только на 15-м месте – единственным приобретением клуба стал 80-миллионный трансфер Орельена Чуамени.

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Евро-Футбол.Ру,
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