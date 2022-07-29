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Тен Хаг одобрил покупку Муссы Диаби

29 Июля 2022 • 09:46 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг переключил свое внимание на полузащитника леверкузенского «Байера» Муссу Диаби.

Ранее «Юнайтед» вел переговоры с «Аяксом» по поводу приобретения Антони, но голландский клуб настолько увеличил цену на футболиста, что англичанам пришлось рассматривать другие варианты.

Как сообщает Fichajes, одним из них может стать Диаби. Ранее игрок заявил, что не собирается покидать Леверкузен. Контракт полузащитника рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Германии 32 матча, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мусса Диаби Трансферы футбола - лето 2022
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