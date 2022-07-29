«Спортинг» выдвинул условия по трансферу Роналду

В лиссабонском «Спортинге» готовы рассмотреть вариант подписания 37-летнего звездного центрфорварда Криштиану Роналду, ранее заявившего о желании покинуть «Манчестер Юнайтед».

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Педро Алмейда, португальский топ-клуб готов взять своего воспитанника в аренду до конца следующего сезона. При этом «Спортинг» не станет прописывать в договоре пункт о последующем выкупе игрока.

Источник отмечает, что стороны ведут активные переговоры по трансферу.

Кроме «Спортинга», у Криштиану есть еще несколько вариантов продолжения карьеры. Его сватают в Италию, Испанию и Германию.

В гонке за Роналду участвуют четыре топ-клуба