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«Спортинг» выдвинул условия по трансферу Роналду

29 Июля 2022 • 09:44 Комментировать (4)

В лиссабонском «Спортинге» готовы рассмотреть вариант подписания 37-летнего звездного центрфорварда Криштиану Роналду, ранее заявившего о желании покинуть «Манчестер Юнайтед».

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Педро Алмейда, португальский топ-клуб готов взять своего воспитанника в аренду до конца следующего сезона. При этом «Спортинг» не станет прописывать в договоре пункт о последующем выкупе игрока.

Источник отмечает, что стороны ведут активные переговоры по трансферу.

Кроме «Спортинга», у Криштиану есть еще несколько вариантов продолжения карьеры. Его сватают в Италию, Испанию и Германию.

В гонке за Роналду участвуют четыре топ-клуба

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Спортинг Лиссабон Трансферы футбола - лето 2022
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