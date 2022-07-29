«Арсенал» рассматривает вариант приобретения Вернера

Лондонский «Арсенал» интересуется нападающим «Челси» Тимо Вернером.

Нападающий сборной Германии перешел в «Челси» два года назад из «РБ Лейпцига», но так и не смог завоевать твердого места в основном составе. Главный тренер «синих» Томас Тухель недоволен низкой результативностью форварда.

Ранее была информация, что Вернер не входит в планы Тухеля на новый сезон. Однако, по последним сообщениям, наставник «Челси» решил повременить с продажей футболиста.

Тем не менее, интерес к Вернеру продолжают проявлять многие клубы, в том числе и «Арсенал», сообщает Defensa Central.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 21 матч, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.