«Вест Хэм» предложил 40 миллионов евро за игрока из Серии А

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски является трансферной целью лондонского «Вест Хэма» на это лето. Как сообщается на страницах AS, руководство английского клуба готово серьезно раскошелиться ради подписания польского хавбека.

«Молотобойцы» сделали новое предложение неаполитанскому клубу. «Вест Хэм» готов заплатить за Зелиньски 40 миллионов евро. Именно такую сумму итальянская сторона хочет получить за своего футболиста. Клубы могут согласовать сделку до конца текущей недели.

28-летний поляк выступает за «Наполи» с августа 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан еще на два сезона.