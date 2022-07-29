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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» и «Лидс» отпугнула цена на Уинкса

29 Июля 2022 • 09:09 Комментировать

«Тоттенхэм» испытывает проблемы с продажей полузащитника Гарри Уинкса. Переговоры с «Эвертоном» и «Лидсом» зашли в тупик.

«Тоттенхэм» требует от претендентов на 25-летнего полузащитника 30 миллионов евро. Уинкс был не против продолжить карьеру в «Эвертоне», но финансовые проблемы клуба не позволили ему завершить сделку.

Что касается «Лидса», то команда Джесси Марша также не намерена выкладывать такую сумму за футболиста, и сейчас рассматривает другие варианты, сообщает The Athletic.

Ожидается, что ближе к закрытию трансферного окна «Тоттенхэм» вынужден будет пойти на снижение цены.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 19 матчей, отметившись 1 результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лидс Эвертон Гарри Уинкс Трансферы футбола - лето 2022
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