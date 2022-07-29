«Тоттенхэм» отказал «Барселоне» в обмене игроками

Боссы каталонской «Барселоны» сделали предложение лондонскому «Тоттенхэму» по трансферу флангового защитника Серхио Регилона. По сообщениям AS, «сине-гранатовые» хотели обменять голландского нападающего Мемфиса Депая на латераля, принадлежащего «шпорам».

Впрочем, английская сторона посчитала такое предложение невыгодным и отказала «Барселоне». Помимо прав на Депая, лондонцы хотят получит денежную компенсацию.

«Барселона» рассматривает Регилона, который является воспитанником «Реала», в качестве альтернативы Маркосу Алонсо, которого не хочет отпускать лондонский «Челси».