«Барселона» нацелилась на экс-игрока «Реала»

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Серхио Регилон находится в сфере интересов каталонской «Барселоны», об этом информируют журналисты AS.

Источник отмечает, что «сине-гранатовые» рассматривают кандидатуру 25-летнего испанца в качестве альтернативы Маркосу Алонсо, которого не желает продавать лондонский «Челси».

Стоит отметить, что Регилон является воспитанником мадридского «Реала». «Королевский клуб» может помешать планам «Барселоны», вернув игрока обратно на «Сантьяго Бернабеу». У мадридцев есть такое право по соглашению с «Тоттенхэмом».

Серхио связан контрактом со «шпорами» до лета 2025 года. В минувшем сезоне он сыграл 31 матч, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.