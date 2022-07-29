«Манчестер Сити» откажется от трансфера Кукурельи

Переход защитника Марка Кукурельи из «Брайтона» в «Манчестер Сити» под угрозой срыва, об этом сообщил журналист Пол Баллус.

По информации инсайдера, руководство «чаек» категорически против ухода испанского игрока в текущее трансферное окно. Клуб не собирается рассматривать предложения по продаже Кукурельи.

В свою очередь «Манчестер Сити» был готов заплатить за защитника 40 миллионов фунтов (~48 миллионов евро), однако такая сумма не переубедила боссов «Брайтона». «Горожане» планируют отказаться от сделки из-за проблемных переговоров.

В минувшем сезоне Марк сыграл 35 матчей в Премьер-лиге и отметился забитым мячом.