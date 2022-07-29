«Реалу» и «Барселоне» предложены услуги звезды «Манчестер Сити»

Полузащитник Бернарду Силва может уйти из «Манчестер Сити» в текущее трансферное окно. Об этом рапортует Barca Universal.

По сведениям источника, агент португальского футболиста Жорже Мендеш провел переговоры с мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» по поводу возможной сделки. В свою очередь «горожане» не горят желанием расставаться с ведущим хавбеком, но при этом готовы рассмотреть предложения от 80 миллионов евро.

27-летний Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Его контракт рассчитан еще на три сезона.

В прошлом розыгрыше АПЛ Бернарду провел 35 матчей, забил восемь голов и отдал четыре ассиста.