«Тоттенхэм» выставил на продажу защитника

24-летний валлийский защитник Джо Родон, правами на которого владеет лондонский «Тоттенхэм», может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Согласно информации Sky Sports, у игрока есть вариант продолжения карьеры во французском чемпионате. Заинтересованность в услугах защитника проявляет «Ренн». «Красно-чёрные» рассчитывают арендовать Родона до конца следующего сезона с последующим правом выкупа за 20 миллионов евро. Ожидается, что трансфер будет оформлен в ближайшие дни.

Родон связан контрактными обязательствами со «шпорами» до 2025 года. По оценке экспертов портала Transfermarkt, его стоимость равняется восьми миллионам евро.