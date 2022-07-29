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Маунт рассказал, как Стерлинг вписался в состав «Челси»

29 Июля 2022 • 07:16 Комментировать

Хавбек лондонского «Челси» Мэйсон Маунт рассказал об адаптации в коллективе нападающего Рахима Стерлинга, перешедшего из «Манчестер Сити» этим летом.

«Рахим по натуре победитель. Я уже говорил об этом ранее. На каждой тренировке он проявляет волю к победе. Стерлинг идеально вписался в состав «Челси». Посмотрим, чего он сможет достичь в дальнейшем.

Думаю, для обеих сторон это отличный трансфер. Мы рады, что Рахим пришел к нам», - передает слова полузащитника Sky Sports.

«Челси» заплатил за Стерлинга порядка 50 миллионов евро. Контракт с вингером подписан до лета 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рахим Стерлинг Мэйсон Маунт
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