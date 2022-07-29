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«Серийный насильник»: игрока «Арсенала» обвинили в изнасиловании

29 Июля 2022 • 06:36 Комментировать (2)

Полузащитника лондонского «Арсенала» Томаса Парти обвиняют в изнасиловании. Об этом информирует Pulse Nigeria.

Как сообщает источник, девушка, решившая не раскрывать свою личность, обвинила известного футболиста в преступлении. Она разместила скриншоты переписок с африканским игроком в социальных сетях.

«Томас – серийный насильник. Он меня изнасиловал, оставив лежать в постели без сознания. После этого Парти отправился на вечеринку. Затем он вернулся обратно и посмеялся надо мной. Томас сказал, что я не могла отказать ему», - заявила девушка.

Девушка подчеркнула, что инцидент произошел несколько месяцев назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Томас Парти
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