«Серийный насильник»: игрока «Арсенала» обвинили в изнасиловании

Полузащитника лондонского «Арсенала» Томаса Парти обвиняют в изнасиловании. Об этом информирует Pulse Nigeria.

Как сообщает источник, девушка, решившая не раскрывать свою личность, обвинила известного футболиста в преступлении. Она разместила скриншоты переписок с африканским игроком в социальных сетях.

«Томас – серийный насильник. Он меня изнасиловал, оставив лежать в постели без сознания. После этого Парти отправился на вечеринку. Затем он вернулся обратно и посмеялся надо мной. Томас сказал, что я не могла отказать ему», - заявила девушка.

Девушка подчеркнула, что инцидент произошел несколько месяцев назад.