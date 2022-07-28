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Агент Роналду продолжает переговоры с португальским «Спортингом»

28 Июля 2022 • 23:34 Комментировать (1)

Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, Хорхе Мендеш, продолжает уговаривать португальский «Спортинг» купить своего клиента.

Как сообщает The Athletic, руководство «Спортинга» не уверено в целесообразности приобретения звездного нападающего. Роналду сейчас 37 лет. Во-вторых, за его трансфер придется заплатить большую сумму. В-третьих, зарплата португальского ветерана является одной из самых высоких в АПЛ.

Ранее были сообщения, что Роналду требует от «Манчестер Юнайтед» отпустить его в качестве свободного агента, но боссы «МЮ» категорически против такого варианта.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 30 матчей, забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Трансферы футбола - лето 2022
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