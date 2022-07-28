Пакета не хочет переходить в «Арсенал»

Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета предпочитает присоединиться к «Тоттенхэму», отказав лондонскому «Арсеналу».

«Канониры» давно интересуются игроком бразильской сборной и первыми вступили в переговоры с «Лионом», однако затем на горизонте появились «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

При этом, главным фаворитом на игрока на данный момент являются «шпоры». Как сообщает Sun, Пакета, выбирая между двумя лондонскими клубами, более склонен к переходу в «Тоттенхэм», так как клуб будет играть в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Франции 35 матчей, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.