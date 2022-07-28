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«Манчестер Юнайтед» интересуется Педру Нету

28 Июля 2022 • 22:22 Комментировать (1)

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Вулверхэмптона» Педру Нету.

Команда Эрика тен Хага продолжает искать атакующего полузащитника. Главным претендентом на это место был Антони из «Аякса», но голландцы несколько дней назад взвинтили цену на футболиста. Теперь «МЮ» присматривается к Нету. Футболист продлил контракт с «волками» до 2027 года, но, как сообщает Fichajes, «Вулверхэмптон» готов расстаться с полузащитником, если поступит адекватное предложение.

В прошедшем сезоне португалец провел в чемпионате Англии 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Педру Нету Трансферы футбола - лето 2022
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