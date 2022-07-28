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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фоден – о Холанне: «Он страшен перед воротами»

28 Июля 2022 • 21:57 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден поделился с журналистами впечатлениями о новичке команде нападающем Эрлинге Холанне.

«Он похож на Агуэро. У Холанна тоже есть разные типы исполнения. Он страшен перед воротами, и если мы сможем передавать ему мяч как надо, он будет очень важен для нас в этом году», - сказал Фоден в интервью Sky Sports.

Тем не менее, Фоден отметил, что норвежцу нужно дать время, чтобы адаптироваться к более быстрому футболу в АПЛ.

Холанн перешел в «Сити» этим летом из дортмундской «Боруссии».

В прошедшем сезоне футболист провел в Бундеслиге 24 матча, забил 22 гола и отдал 7 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден Эрлинг Холанн
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