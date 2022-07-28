«Ньюкасл» интересуется стоимостью Фекира

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир является трансферной целью «Ньюкасла».

Главный тренер «сорок» Эдди Хау стремится в летнее межсезонье усилить атакующую линию команды, особенно на фоне слухов о возможном уходе Аллана Сен-Максимена. Фекир является одним из кандидатов на переход в «Ньюкасл», сообщает Fijachés.

Утверждается, что «Бетис» готов продать футболиста не менее, чем за 45 миллионов евро. Контракт футболиста заканчивается в 2026 году.

Ранее также была информация, что «Ньюкасл» может заняться трансфером Тимо Вернера из «Челси».

В прошедшем сезоне Фекир провел в Ла Лиге 34 матча, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.