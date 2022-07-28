«Тоттенхэм» наблюдает за ситуацией с Адама Траоре

«Тоттенхэм» следит за ситуацией вокруг нападающего «Вулверхэмптона» Адама Траоре и может попытаться приобрести футболиста до закрытия трансферного окна.

Траоре провел прошлый сезон на правах аренды в «Барселоне». Каталонцы могли выкупить игрока в конце весны, но решили не воспользоваться этой возможностью.

В то же время, будущее игрока в стане «волков» также остается под вопросом. Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассматривает Траоре, как футболиста, способного закрыть всю правую бровку. Трансферная стоимость игрока составляет около 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 11 матчей, отметившись 2 голевыми передачами.