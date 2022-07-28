«Барселона» подумывает отдать Френки де Йонга в аренду

«Барселона» рассматривает варианты с арендой полузащитника Френки де Йонга.

Трансферная стоимость футболиста составляет 84 миллиона евро. Игрока готов приобрести «Манчестер Юнайтед», но де Йонг категорически отказывается переходить в команду тен Хага.

Одним из вариантов может стать «Челси», но лондонцы пока не готовы платить такую сумму. Также де Йонгом интересуется «Бавария».

«Барселона» может прибегнуть к варианту, когда де Йонга отдадут на год в аренду с обязательным условием выкупа через год за сумму 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.