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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вернер может перейти в «Реал»

28 Июля 2022 • 20:52 Комментировать

Мадридский «Реал» рассматривает возможность покупки нападающего «Челси» Тимо Вернера.

Форвард испытывает не лучшие времена в лондонском клубе. В это межсезонье были сообщения, что он может сменить команду. Главный тренер «Челси» Томас Тухель не впечатлен низкой результативностью нападающего.

«Реал» перед стартом сезона может остаться с единственным форвардом. Запасные нападающие намерены покинуть клуб в поисках большего игрового времени.

Как сообщает Mundo Deportivo, испанцы могут сделать предложение по покупке Вернера. Игроком также интересуются «РБ Лейпциг» и «Ювентус».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 21 матч, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Тимо Вернер Трансферы футбола - лето 2022
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