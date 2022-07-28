Жоржиньо стремится перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо хотел бы продолжить карьеру в «Ювентусе».

Контракт футболиста заканчивается летом следующего года, поэтом текущее межсезонье является последним шансом для «синих», чтобы заработать на игроке.

Ранее «Ювентус» приобрел Поля Погба, но француз получил неожиданную травму, которая может вывести его из строя до конца года. Жоржиньо является одним из кандидатов на замену, сообщает источник в Италии.

Жоржиньо перешел в «Челси» из «Наполи» в 2018 году и выиграл вместе с командой Лигу чемпионов. Кроме того, он является действующим чемпионом Европы.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 29 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.