Гвардиола считает большим успехом участие «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выход «горожан» в финал Лиги чемпионов-2020/21. Тогда «Сити» проиграл «Челси» со счетом 0:1.

Гвардиола сказал в интервью клубному каналу о том, что считает второе место в Лиге чемпионов невероятным успехом, участие в финале для «Манчестер Сити» было честью.

Тренер отметил, что в прошлом розыгрыше «горожане» были близки к выходу в финал ЛЧ, в новом сезоне «Сити» приложит все усилии для возвращения в финал.

Напомним, в минувшей Лиге чемпионов манчестерский клуб выбыл в полуфинале от мадридского «Реала», уступив по сумме двух встреч со счетом (5:6).