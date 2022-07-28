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«Эвертон» включился в борьбу за Терье

28 Июля 2022 • 20:30 Комментировать

«Эвертон» присоединился к нескольким клубам АПЛ в борьбе за нападающего «Ренна» Мартена Терье.

Команда Фрэнка Лэмпарда нуждается в значительном усилении состава перед стартом нового сезона, особенно после продажи основного форварда Ришарлисона в «Тоттенхэм».

«Ренн» оценивает Терье в 40 миллионов евро, одним из претендентов на нападающего также является «Лидс».

Тем не менее, сам Терье не горит желанием уходить из французского клуба.

«Он хочет остаться в «Ренне», и мы очень им довольны. Мы хотим сохранить его, это не тема для обсуждения», - заявил исполнительный президент «Ренна» Оливье Клоарек.

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 37 матчей, забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Ренн Мартен Терье Трансферы футбола - лето 2022
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