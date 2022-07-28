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«Челси» провёл переговоры по Шкриньяру

28 Июля 2022 • 20:19 Комментировать

«Челси» связался с представителями защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Лондонский клуб продолжает искать центрального защитника. Одним из кандидатов на эту роль стал Шкриньяр, сообщает Calciomercato. «Интер» оценивает футболиста в 70 миллионов евро, «Челси» пока готов предложить только 50 миллионов.

Ранее со Шкриньяром переговоры вел «ПСЖ», однако миланский клуб отказался снижать цену, несмотря на то, что контракт игрока истекает в следующем году. Как уточняет издание, «Челси» и «Интер» в итоге могут сойтись на цене в 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Италии 35 матчей, в которых забил 3 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Милан Шкриньяр Трансферы футбола - лето 2022
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